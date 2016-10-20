Владимир Путин подытожил результаты «нормандского» саммита

По словам российского лидера, все стороны этих переговоров подтвердили, что базисом урегулирования ситуации, сложившейся в юго-восточной части Украины, должны быть минские договоренности. Также, по информации Путина, все участники переговорного процесса утверждают, что продолжают неуклонно следовать букве соглашений, достигнутых в белорусском Минске.



Как рассказал Президент, на вчерашнем саммите особое внимание было уделено вопросам безопасности. Участники заседания договорились по ряду позиций, а именно «о том, что должно быть сделано в ближайшее время в смысле дальнейшего решения вопросов, связанных с разведением конфликтующих сторон», отметил глава РФ.





Лидеры четырех государств – России, Франции, ФРГ и Украины – сошлись в том, что необходимо определить те точки и места на карте Донбасса, где можно будет продолжить работу по отводу вооружения обеими конфликтующими сторонами. В двух местах этот отвод, по сведениям главы РФ, уже состоялся.





Также участники «нормандского» саммита достигли соглашения в том, что миссия ОБСЕ в зоне отвода и пунктах хранения тяжелой техники будет расширена. «Мы подтвердили, что продолжим общую работу на политическом треке, – добавил Путин. – В частности в плане конечных договоренностей о порядке вступления в силу договора об особом статусе отдельных районов ЛНР/ДНР».





Туго на вчерашнем заседании глав государств и внешнеполитических ведомств, по замечанию Путина, шли вопросы гуманитарного характера. «К сожалению, здесь многого не удалось. Но выразили готовность решать гуманитарные вопросы, – не теряет оптимизма президент. – Здесь, пожалуй, продвижение минимальное, так как связано это в первую очередь с организацией выплат, социальных пособий». Прогресс в решении этих проблем, по словам главы РФ, пока не намечается.