Ученые: смартфоны наносят значительный ущерб мужскому здоровью
Представителям сильного пола не стоит разговаривать по мобильному телефону более одного часа в день. К тому же, смартфоны нежелательно носить в карманах брюк. Об опасности современной техники предупреждают ученые из Израиля.
Исследователи утверждают, что продолжительное использование мобильников вредит мужскому организму и даже может стать причиной бесплодия. Причина – в сильных вибрациях и излучении, производимых гаджетами.
Особенно следует обращать внимание на место хранения смартфона:
это не должны быть карманы брюк и свитеров, прилегающие к телу. И хотя многие
мировые ученые не согласны с выводами израильских коллег, считая их не аргументированными,
однако угроза однозначно есть. И чтобы снизить риск негативных последствий,
мужчинам стоит носить телефон в сумке и в специальном чехле.
Текст: Е. Скобелева