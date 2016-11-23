Ученые: смартфоны наносят значительный ущерб мужскому здоровью

Исследователи утверждают, что продолжительное использование мобильников вредит мужскому организму и даже может стать причиной бесплодия. Причина – в сильных вибрациях и излучении, производимых гаджетами.

Особенно следует обращать внимание на место хранения смартфона: это не должны быть карманы брюк и свитеров, прилегающие к телу. И хотя многие мировые ученые не согласны с выводами израильских коллег, считая их не аргументированными, однако угроза однозначно есть. И чтобы снизить риск негативных последствий, мужчинам стоит носить телефон в сумке и в специальном чехле.

Текст: Е. Скобелева