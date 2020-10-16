Представители Минздрава оценили зарубежную критику российской вакцины от COVID-19

Министр сказал, что «Коллеги зарубежные, видимо, чувствуя определенные конкурентные преимущества российского препарата, пытаются выказать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны».

Он считает, что зарубежная критика российской вакцины безосновательна. Она вызвана страхом конкуренции.

Обратим внимвание на мнение министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Он очень плотно прокомментировал зарубежную критику российской вакцины от коронавируса.

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