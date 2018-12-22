Пожар в Санкт-Петербурге: огонь вспыхнул на складе с пиротехникой

Ситуацию прокомментировали свидетели происшествия, обратив внимание общественности на тот факт, что по причине возникновения огня начался неконтролируемый салют.

Речь идет о пожаре в Северной столице. Огонь вспыхнул на складе с пиротехникой.

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