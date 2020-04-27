Эксперты назвали время для покупки автомобиля

Связано это с тем, что цены на автомобили повышаются с 2014 года. Причина - падение курса рубля. Это рост постепенный, поэтому не нужно ожидать перемен.







Также вступают новые правила маркировки энергоэффективности с указанием о расходе топлива и выбросов CO2 в атмосферу. Это тоже отразится на цене автомобилей в сторону удорожания.

Эксперты говорят, что на удорожание авто влияет инфляция. Она составляет приблизительно 4% в год.





Эксперты Российских автомобильных дилеров отметили, что в 2020 году автомобили подорожают примерно на 5%, а рост цен на коммерческий транспорт достигнет 6-8%.

Вывод следующий: ждать наступления лучших времен для покупки авто не стоит.





Текст: Т. Сокот



