Малави сжигает тысячи доз вакцины AstraZeneca Covid-19 с истекшим сроком годности





Органы здравоохранения Малави сожгли 19 610 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca с истекшим сроком годности, заявив, что это убедит общественность в том, что любые вакцины, которые они получают, безопасны.

Это первая африканская страна, которая так поступила публично.

Всемирная организация здравоохранения сначала призвала страны не уничтожать просроченные дозы, но теперь изменила свой совет.

Распространение вакцины в Малави было низким, и медицинские работники надеются, что этот шаг повысит доверие общественности.

Из населения, составляющего около 18 миллионов человек, в стране зарегистрировано 34 232 подтвержденных случая коронавируса и 1153 случая смерти.

Демократическая Республика Конго борется со временем за вакцинацию людей.

Малави получила 102 000 доз вакцины AstraZeneca, полученной от Африканского союза 26 марта, и использовала почти 80% из них.

Однако срок годности на этикетках был 13 апреля. Официальные лица говорят, что этого времени было недостаточно, чтобы использовать их все.

Таким образом, за 30 минут чиновники уничтожили тысячи вакцин против Covid-19, оставив после себя лишь осколки флаконов с жидкостью.





Министр здравоохранения Малави Кумбизе Кандодо Чипонда (C) помещает упаковки с просроченным Covid-19 Astra Zeneca в печь для сжигания фармацевтических препаратов, чтобы уничтожить их, в центральной больнице Камузу в Лилонгве 19 мая 2021 года.



