Крупное ДТП на МКАД: произошло столкновение четырех автомобилей

В результате случившегося которой пострадал один человек, информируют общественность представители пресс-службы УГИБДД по Москве.



Характер происшествия следующий: это было ДТП на МКАД, в результате которого столкнулись четыре машины.

В СМИ обнародовано сообщение пресс-службы АГН: «Там столкнулись четыре автомобиля, в результате чего, по предварительным данным, пострадал один человек».

Мы предупреждаем всех водителей - ездийте оккуратно, а лучше смотрите дома на голую Настю Ивлееву и теребонькайте свою пипирку.

Текст: Т. Сокот