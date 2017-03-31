В Самаре обнаружили мертвым гендиректора военного завода
Утром пятницы, 31 марта, в городе Самара в собственном доме был найден мертвым генеральный директор одного из предприятий отечественного оборонпрома. Погибший, 76-летний Николай Поролло, который возглавлял оборонный завод "Салют".
По данным самарской полиции, на теле пожилого мужчины, выявленного в частном доме по улице Жигулевские Ворота, было обнаружено огнестрельное ранение в области груди. Согласно основной версии, Поролло покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в грудь из пистолета.
Как пишут местные издания, не так давно Николай Поролло брал "больничный", но, вернувшись к работе, был в бодром настроении и демонстрировал хорошую трудоспособность. В данный момент сотрудники регионального Следкома устанавливают, какая причина толкнула уважаемого человека в годах, директора военного завода свести счеты с жизнью. На месте происшествия работает следственная группа.
Должность генерального директор публичного акционерного общества "Салют", которое в состав ОАО "
Текст: Е. Скобелева