Пресс-служба головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш: на МКС увеличат высоту орбиты на 700 метров

В сообщении пресс-службы головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш сказано следующее: - "корректировка орбиты МКС будет проведена для создания баллистических условий для старта полета следующего грузового корабля "Прогресс МС-09" к МКС. Двигательная установка корабля "Прогресс МС-08" включится в 10.15 мск и проработает 192,9 секунды... Станция при этом получит импульс 0,38 метра в секунду, а средняя высота орбиты увеличится на 700 метров и составит 404,93 километра".



Текст: Т. Сокот



