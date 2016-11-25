После учебных прыжков с парашютом в реке Кубань бесследно пропали три десантника

По официальной информации, во время проведения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом трое военнослужащих Новороссийского соединения ВДВ упали вне заданной площадки. Они приземлились на воду – в реку Кубань, и с тех пор их никто не видел.



Сразу были организованы поиски пропавших военнослужащих. На месте происшествия работает комиссия командования Воздушно-десантных войск и правоохранительные органы.

Текст: Е. Скобелева