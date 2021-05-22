Подарочный сертификат на массаж в центре Тишина - выбор с заботой
Если вы сейчас стоите перед сложным выбором подарка для родных и близких людей, то наверняка задаетесь вопросом: чему именно отдать предпочтение среди широкого многообразия предложений?
Проблема в том, что подарок может оказаться бесполезным для получателя. Ведь часто, намереваясь сделать сюрприз, мы пытаемся догадаться о потребностях, желаниях и мечтах другого человека. В итоге – разочарование обеих сторон.
А еще есть риск переплатить за подарок или вообще выбросить деньги на ветер, если цена превышает саму ценность купленной вещи или оплаченной услуги. Однако основная причина уделить внимание тщательному выбору – одновременное сочетание в подарке пользы и для тела, и для души. Это проявление истинной заботы!
Сертификат на массаж в подарок для женщин и мужчин
Отличным, оригинальным решением станет подарочный сертификат на массаж студии флоатинга «Тишина» в Москве. Он прекрасно подойдет в качестве подарка на любой праздник. Ведь расслабление, восстановление сил, легкости и энергии жизненно необходимы каждому из нас — безошибочный, универсальный вариант подарка.
Массаж, выполненный руками профессионала, способен буквально возродить человека, настроить на новые свершения.
Центр предлагает разнообразные методики массажа:
- Моделирующий.
- Лимфодренажный массаж.
- Антицеллюлитный.
- Аюрведический.
- Скульптурный.
- Стоун-терапия.
- Холистический.
- Медовый и др.
Действие подарочного сертификат на массаж распространяется на все практикуемые виды массажа.
Сертификат в SPA – незабываемый подарок
Его обладательница может выбрать услуги массажа, обертывания, SPA, пилинга, флоат-камеру и даже все перечисленные процедуры в различных сочетаниях. Индивидуальный подход к клиентам позволит выбрать самое лучшее именно для вас.
Подарочный сертификат на флоатинг. Что же такое флоат-терипия?
Понятие сенсорной депривации знакомо не всем. Но для понимания направленности сеансов флоатинга с его значением важно разобраться. Итак, это полное либо частичное лишение органов чувств человека внешнего воздействия на них.
Одной из разновидностей сенсорной депривации, представленной в «Тишине» https://float-tishina.com/, выступает флоатинг-терапия. Посетителя помещают в наполненную теплой соленой водой капсулу. Что примечательно, она звукоизолирующая и светонепроницаемая с плотностью солевого раствора равной плотности тела. Это обеспечивает восхитительное ощущение безмятежного парения в состоянии невесомости. Вы не всплываете на поверхность воды и не дотрагиваетесь до стенок самой капсулы.
Данная уникальная процедура направлена на освобождение современного человека от непрерывного потока утомительных внешних раздражителей. В стрессовых условиях повседневной жизни это выступает непозволительной роскошью.
Высочайшая эффективность коррекции эмоционально-психологического и физического состояния посредством флоатинга подтверждена многочисленными исследованиями. Поэтому можно твердо заявить, что флоатинг-терапия — это релаксация на научном уровне!
В процессе сеансов не только расслабляются мышцы, но и происходит регуляция эмоционального состояния, значительно снижается нервное напряжение, обретается внутренняя гармония и умиротворенность всего лишь за 60 минут терапии.
Теперь, вооружившись знаниями о современных востребованных тенденциях релакс-процедур, смело выбирайте тот вид сертификата, который прекрасно подойдет именно к вашему случаю!