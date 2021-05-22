Подарочный сертификат на массаж в центре Тишина - выбор с заботой

Проблема в том, что подарок может оказаться бесполезным для получателя. Ведь часто, намереваясь сделать сюрприз, мы пытаемся догадаться о потребностях, желаниях и мечтах другого человека. В итоге – разочарование обеих сторон.



А еще есть риск переплатить за подарок или вообще выбросить деньги на ветер, если цена превышает саму ценность купленной вещи или оплаченной услуги. Однако основная причина уделить внимание тщательному выбору – одновременное сочетание в подарке пользы и для тела, и для души. Это проявление истинной заботы!

Сертификат на массаж в подарок для женщин и мужчин

Отличным, оригинальным решением станет подарочный сертификат на массаж студии флоатинга «Тишина» в Москве. Он прекрасно подойдет в качестве подарка на любой праздник. Ведь расслабление, восстановление сил, легкости и энергии жизненно необходимы каждому из нас — безошибочный, универсальный вариант подарка.

Массаж, выполненный руками профессионала, способен буквально возродить человека, настроить на новые свершения.

Центр предлагает разнообразные методики массажа:

Моделирующий.

Лимфодренажный массаж.

Антицеллюлитный.

Аюрведический.

Скульптурный.

Стоун-терапия.

Холистический.

Медовый и др.

Действие подарочного сертификат на массаж распространяется на все практикуемые виды массажа.

Сертификат в SPA – незабываемый подарок

Его обладательница может выбрать услуги массажа, обертывания, SPA, пилинга, флоат-камеру и даже все перечисленные процедуры в различных сочетаниях. Индивидуальный подход к клиентам позволит выбрать самое лучшее именно для вас.

Подарочный сертификат на флоатинг. Что же такое флоат-терипия?

Понятие сенсорной депривации знакомо не всем. Но для понимания направленности сеансов флоатинга с его значением важно разобраться. Итак, это полное либо частичное лишение органов чувств человека внешнего воздействия на них.

Одной из разновидностей сенсорной депривации, представленной в «Тишине» https://float-tishina.com/, выступает флоатинг-терапия. Посетителя помещают в наполненную теплой соленой водой капсулу. Что примечательно, она звукоизолирующая и светонепроницаемая с плотностью солевого раствора равной плотности тела. Это обеспечивает восхитительное ощущение безмятежного парения в состоянии невесомости. Вы не всплываете на поверхность воды и не дотрагиваетесь до стенок самой капсулы.

Данная уникальная процедура направлена на освобождение современного человека от непрерывного потока утомительных внешних раздражителей. В стрессовых условиях повседневной жизни это выступает непозволительной роскошью.

Высочайшая эффективность коррекции эмоционально-психологического и физического состояния посредством флоатинга подтверждена многочисленными исследованиями. Поэтому можно твердо заявить, что флоатинг-терапия — это релаксация на научном уровне!

В процессе сеансов не только расслабляются мышцы, но и происходит регуляция эмоционального состояния, значительно снижается нервное напряжение, обретается внутренняя гармония и умиротворенность всего лишь за 60 минут терапии.

Теперь, вооружившись знаниями о современных востребованных тенденциях релакс-процедур, смело выбирайте тот вид сертификата, который прекрасно подойдет именно к вашему случаю!