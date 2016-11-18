На "Ижорском трубном заводе" под Петербургом пожар потушен

Спасатели смогли потушить пожар на "Ижорском трубном заводе", что расположен в Колпино под Петербургом.







Этому пожару был присвоен повышенный номер (второй из пяти). Таково сообщение регионального управления МЧС.





В управлении сообщили следующее: - "открытый огонь ликвидирован, ведется проливка конструкций". Дело в том, что согласно обнародованным данным управления, в подвале листопрокатного цеха горело масло в масляном поддоне. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м.





Погибшие и пострадавшие в результате случившегося отсутствуют.





В СМИ о происшествии известно следующее: сама информация о пожаре поступила в 09:15 мск. В 09:59 мск его уже локализовали. Известно, что к ликвидации пожара привлекались 14 единиц техники. С ней работали 62 человека личного состава.





Несколько слов об ОАО "Ижорский трубный завод". Напомним, что он расположен в Колпино. Известно, что предприятие специализируется на производстве труб большого диаметра. Ключевые потребители продукции - ОАО "Газпром", ОАО "АК "Транснефть".





Текст:

Т. Сокот



