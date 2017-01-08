Кровля жилого дома рухнула под тяжестью снега в Ижевске

Отмечается, что под тяжестью снега, скопившегося на кровле, частично обвалился шифер двускатной крыши в доме на три подъезда. Жильцы в происшествии не пострадали. Было нарушено теплоснабжение в восьми квартирах, в которых обитают 33 человека.

Оперативно подача тепла в аварийный дом была восстановлена. В течение дня, как отметили в городской администрации, поврежденную крышу должны починить специалисты. Жильцов из своих жилищ не отселяли.

Текст: Е. Скобелева