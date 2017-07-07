Американская компания Space X вывела на орбиту телекоммуникационный спутник
07.07.2017 11:14 / В мире / Прочли: 399 человек
Речь идет о телекоммуникационном спутнике консорциума Intelsat. Что касается возвращения нижней ступени ракеты Falcon 9 для последующего использования, оно не планируется.
Обратим внимание, что американская компания SpaceX успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat 35e. Что касается старта ракеты-носителя Falcon 9, он состоялся в 19:38 по времени Восточного побережья США (02:38 мск четверга), космодром на мысе Канаверал.
Была прямая трансляция на сайте компании, в которой представитель SpaceX в эфире заявил, что "Носитель Falcon 9 вывел спутник Intelsat 35e на орбиту".
Напомним, что компания SpaceX дважды откладывала запуск ракеты со спутником. Изначально он планировался на 2 июля. По причине неполадок в системе навигации запуск перенести на сутки. 3 июля компания снова предприняла попытки осуществить старт ракеты. Однако за несколько секунд до запуска полет отменили.
Несколько слов об аппарате под названием Intelsat 35e. Он принадлежит к классу геостационарных спутников. У него очень высокая пропускная способность сигнала.
Intelsat 35e весит приблизительно 6 тонн. Он построен американской корпорацией Boeing. Его функциональное предназначение - предоставление телекоммуникационных услуг на территории Южной и Северной Америки, Африки, Европы. Что касается расчетного срока эксплуатации аппарата, который принадлежит международному консорциуму Intelsat со штаб-квартирой в Люксембурге, он составляет более 15 лет.
Обратим внимание, что за последние две недели это уже третий запуск Falcon 9. Так, 25 июня SpaceX запустила ракету с базы ВВС США Ванденберг, штат Калифорния. Бвло выведено тогда на орбиту 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT. 23 июня, космодром на мысе Канаверал, стартовала Falcon 9. На ее борту находился первый болгарский спутник связи BulgariaSat-1.
В период двух предыдущих запусков SpaceX был осуществлен управляемый спуск нижней ступени ракеты с целью последующего использования. В ходе нынешнего старта возвращения ступени Falcon 9 не было запланировано.
Текст:
Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Происшествие в египетской столице: в результате нападения погибли двое туристов
15.07.2017 00:52 / ПроисшествияГражданство жертв еще не установлено, предположительно это граждане Украины....
У ракеты "Союз-5" будет разгонный блок от "Морского старта"
15.07.2017 00:44 / В миреФункциональное предназначение разгонных блоков типа ДМ - перевод космических аппаратов с опорной на целевую ок...
ВОЗ зарегистрировала в Йемене 1,7 тыс. случаев смерти от холеры
15.07.2017 00:28 / ОбществоВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформировала общественность о том, что в Йемене от холеры с ап...
На что обратить внимание при покупке дома?
14.07.2017 18:50 / ЭкономикаВыбор дома считается ответственным делом. ...
Бензомаслоотделитель – как очистить воду от нефтепродуктов?
14.07.2017 14:19 / НаукаПри сооружении ливневой системы канализации обращают внимание на подбор бензомаслоотделителя. Бензомаслоотдели...
Холодильные двери - А ты знаеш какие лучшие?
14.07.2017 14:16 / ЭкономикаОт грамотного выбора холодильной двери зависит, как будет сохраняться температурный режим в помещении или скла...
Горело здание института РАН на юго-западе Москвы
14.07.2017 14:04 / ПроисшествияНа юго-западе Москвы произошел очень сильный пожар. Он произошел в здании института РАН. В результате инцидент...
Власти США: оштрафован ExxonMobil
14.07.2017 13:57 / ПроисшествияЭто связано со взрывом на заводе в Луизиане. Дело в том, что некоторые сотрудники объекта не прошли обучение. ...
В чем залог здорового сна ребенка?
14.07.2017 13:54 / ОбществоВ ряду вещей, которые покупают малышу в первую очередь, наиболее популярны кроватка, одежда и игрушки. За рубе...
Крупная авария в Тульской области: погибли пять человек
14.07.2017 12:05 / ПроисшествияСпасателям применяли спецсредства, поскольку необходимо было извлечь тела из машин....
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар