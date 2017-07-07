Американская компания Space X вывела на орбиту телекоммуникационный спутник

Обратим внимание, что американская компания SpaceX успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat 35e. Что касается старта ракеты-носителя Falcon 9, он состоялся в 19:38 по времени Восточного побережья США (02:38 мск четверга), космодром на мысе Канаверал.







Была прямая трансляция на сайте компании, в которой представитель SpaceX в эфире заявил, что "Носитель Falcon 9 вывел спутник Intelsat 35e на орбиту".





Напомним, что компания SpaceX дважды откладывала запуск ракеты со спутником. Изначально он планировался на 2 июля. По причине неполадок в системе навигации запуск перенести на сутки. 3 июля компания снова предприняла попытки осуществить старт ракеты. Однако за несколько секунд до запуска полет отменили.





Несколько слов об аппарате под названием Intelsat 35e. Он принадлежит к классу геостационарных спутников. У него очень высокая пропускная способность сигнала.





Intelsat 35e весит приблизительно 6 тонн. Он построен американской корпорацией Boeing. Его функциональное предназначение - предоставление телекоммуникационных услуг на территории Южной и Северной Америки, Африки, Европы. Что касается расчетного срока эксплуатации аппарата, который принадлежит международному консорциуму Intelsat со штаб-квартирой в Люксембурге, он составляет более 15 лет.





Обратим внимание, что за последние две недели это уже третий запуск Falcon 9. Так, 25 июня SpaceX запустила ракету с базы ВВС США Ванденберг, штат Калифорния. Бвло выведено тогда на орбиту 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT. 23 июня, космодром на мысе Канаверал, стартовала Falcon 9. На ее борту находился первый болгарский спутник связи BulgariaSat-1.





В период двух предыдущих запусков SpaceX был осуществлен управляемый спуск нижней ступени ракеты с целью последующего использования. В ходе нынешнего старта возвращения ступени Falcon 9 не было запланировано.





Текст:

Т. Сокот



