В японской Фукуоке экстренно сел самолет Korean Air

Речь идет о лайнере южнокорейской авиакомпании Korean Air. Он совершил экстренную посадку в аэропорту юго-западного японского города Фукуока. Причина случившегося – задымление в кабине пилота. Это сообщение принадлежит министерству государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.







О происшествии в СМИ обнародовано следующее сообщение: - самолет выполнял маршрут Пусан - Фукуока. Перед заходом на посадку экипаж проинформировал наземные службы, что в кабине произошло задымление. Было принято решение отправить несколько расчетов на взлетно-посадочную полосу.





На борту лайнера находились приблизительно 160 пассажиров и членов экипажа.





В результате инцидента пострадавшие отсутствуют.





Что касается причины задымления, она до сих пор не определена.





Экстренная посадка самолета Korean Air спровоцировала небольшую задержку в отправке рейсов из Фукуоки.





Текст: Т. Сокот



