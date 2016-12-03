В Тюменской области в огне погибла семья из четырех человек.

Субботним утром, 3 декабря, в деревне Лыково Тюменской области, входящей в Упоровский микрорайон, при пожаре погибли люди — горела изба, где проживала семья, состоявшая из четырех человек. Никто из них не выжил. Возгорание, сообщают в региональном управлении МЧС, произошло в седьмом часу утра. Погибшие — муж с женой и их двое малолетних детей 2013 года рождения.

В тексте сообщения пресс-службы Главного управления МЧС Росии по Тюменской области сказано: «3 декабря в 7:00 в деревне Лыково, Упоровского микрорайона, произошел пожар в частном доме. При пожаре погибло 4 человека».

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек личного состава и шесть единиц спецтехники МЧС. Устанавливаются причины, повлекшие за собой трагедию, и нанесенный ущерб.

В настоящее время на пожарище работает следственная группа управления Следкома по Тюменской области.

Текст: Е. Скобелева