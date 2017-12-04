Самолет Finnair экстренно приземлился по причине запаха дыма на борту

Речь идет о самолете, который принадлежит финской авиакомпании Finnair. Он направлялся из Хельсинки в шведский Гетеборг, однако, он оказался вынужден совершить экстренную посадку. Это произошло в аэропорту финского Турку.







Что касается причины случившегося – это запах дыма на борту воздушного судна.





Что касается посадки, она прошла вполне благополучно. Обратим внимание, что порядка сотни пассажиров самолета, а также члены экипажа эвакуированы были сразу. Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют. Было принято решение организовать для пассажиров новый рейс в Гетеборг. Он запланирован на понедельник днем.





В результате столь экстренной посадки воздушное судно пройдет основательную техническую проверку.





Кстати, службы спасения так и не сообщили, где же именно специалисты зафиксировали запах дыма. Обратим внимание, что возгорания на борту самолета не было обнаружено.





Случившееся прокомментировала пресс-служба Finnair. Здесь сообщили, что такие происшествия с самолетами этой авиакомпании не так часто случаются.





Изучать этот инцидент начал финский Центр изучения чрезвычайных ситуаций.

Текст: Т. Сокот



