Приблизительно девять рейсов были сегодня задержаны и 20 отменены в аэропортах Москвы
28.11.2016 12:00 / Происшествия / Прочли: 135 человек
Прибывших на регистрацию пассажиров отмененных рейсов обеспечат согласно стандартам компаний и перевезут на последующих рейсах.
Приблизительно девять авиарейсов сегодня оказались задержаны в аэропортах Москвы. Еще 20 отмененили. Информация этого характера размещена на портале "Яндекс.Расписание".
Так, по состоянию на 09:00 мск в Домодедове отменили два рейса. Еще пять выполняются с опозданием. В Шереметьеве тоже задержаны четыре рейса. Стало известно, что еще 17 выполняться не будет. В том числе есть изменения и в аэропорту Внуково. Здесь отменен один рейс.
Ранее "Аэрофлот" проинформировал общественность о том, что 28 и 29 ноября авиакомпания приняла решение отменить 14 рейсов на вылет и прибытие в московский аэропорт Шереметьево. Причина - прогноз неблагоприятных метеоусловий.
Так, сегодня, 28 ноября отменили рейсы из Шереметьева в Копенгаген, Берлин, Стокгольм, Болонью, а также в Нижний Новгород и обратно. В СМИ представлена информация о том, что задерживаются рейсы в Ставрополь и Нижнекамск.
На завтра, 29 ноября отменяются рейсы в Шереметьево из Копенгагена, Варшавы, Минеральных Вод, Болоньи, Стокгольма и Берлина. В этот день не будут выполнены рейсы из Шереметьева в Минеральные Воды и Варшаву.
В "Аэрофлоте" подчеркнули, что прибывших на регистрацию пассажиры отмененных рейсов обеспечат согласно стандартам компании. Их перевезут на последующих рейсах. Перевозчик рекомендовал, чтобы по возможности пользовались услугами "Аэроэкспресса" ввиду ожидаемых заторов на дорогах.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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