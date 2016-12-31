Суданский самолет оказался вынужден вернуться в Каир по причине неисправности

Дело в том, что командир лайнера, вылетевшего из Каира в Хартум, практически спустя 15 минут полета, запросил у наземных служб аэропорта срочную посадку. Суть в том, что в компьютерной системе самолета обнаружили неисправность.







Что касается посадки в Каире, она проходила в штатном режиме. Когда неисправность была устранена, а это прошло четыре часа, самолет вылетел по ранее запланированному маршруту.





Текст: Т. Сокот



