Джамму и Кашмир (J & K), как части спорного Кашмира получили особые привилегии по конституции Индии в 1950-х годах. Тогда разрешалось иметь свою собственную конституцию штата, законодательную и исполнительную власть над большинством своих дел и пользоваться большей автономией, чем обычные штаты Индии. Только местным жителям было разрешено владеть собственностью в регионе или занимать должности в его правительстве.



С понедельника, это уже не актуально. Информация этого характера была объявлена федеральным правительством в Дели. Резолюция об отмене особого статуса Кашмира была внесена в понедельник министром внутренних дел Амитом Шахом, а затем закреплена в указе, подписанном президентом Рамом Натом Ковиндом, церемониальным главой Индии.

План Нью-Дели также предусматривает разделение региона на две отдельные союзные территории, J & K и Ладакх. У последнего не будет собственного законодательного органа, в отличие от J & K. Район Ладакх - это восточная горная и малонаселенная часть административного района Кашмира, находящегося под управлением Индии, который имеет более короткую границу с контролируемой Пакистаном землей, в отличие от J & K, где преобладают долины.

Индуистское националистическое правительство премьер-министра Нарендры Моди выразило намерение отменить статью 370, предоставившую Кашмиру особый статус, в 2014 году в ходе всеобщей избирательной кампании. Но в то время местным властям J & K было обещано противостоять обещанию.

Сегодня решение руководства J & K отклонить теорию двух наций в 1947 году и привести ее в соответствие с Индией имело обратный эффект. Одностороннее решение GOI отказаться от Статьи 370 является незаконным и неконституционным, что сделает Индию оккупационной силой в J & K. Декларация принята на фоне ограничения безопасности в регионе, которое включает в себя развертывание дополнительных войск в ключевых районах, отключение интернета и телефонных услуг, запрет на проведение публичных собраний в главном городе Сринагар и другие меры. Некоторые региональные лидеры, в том числе Омар Абдулла, бывший главный министр государства, окались под домашним арестом.

Особый статус J & K проистекает из его демографического состава. Это единственная часть в индийской администрации, где мусульмане составляют большинство, поэтому предоставленные ей привилегии и защита ослабили страхи перед насильственной ассимиляцией. С прошлого года этот регион находился под непосредственным управлением федерального правительства Индии, поэтому были опасения, что автономия Кашмира в течение некоторого времени будет упразднена.

Последняя напряженность в J & K возникла в пятницу, когда местные индийские официальные лица объявили, что располагают сведениями о скором нападении со стороны пакистанских группировок боевиков. Иск вызвал панику среди индуистских паломников и рабочих, бежавшие из региона тысячами. Пакистан отверг обвинения Индии.





Текст: Т. Сокот



