Спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций о том, что нашли очаг пожара в шахте "Уралкалия"

Предварительная информация об этом ЧП следующая: на отметке 365 метров загорелась монтажная пена.



Однако спасатели смогли опуститься лишь до отметки 338 метров.

Тем временем, в шахте остались только девять шахтёров. Известно, что горняки были рядом с местом возгорания.

Поэтому поисково-спасательная операция продолжалась дальше.

Ситуацию прокомментировали представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, опровергнув информацию о взрыве метана на шахте "Уралкалия" в городе Соликамск, Пермский край, - информирует общественность пресс-служба главного управления регионального ведомства.

Текст: Т. Сокот



