В результате стрельбы в больнице в Нью-Йорке погиб один человек

В результате случившегося погиб один человек, еще шесть оказались ранены в результате стрельбы, которая произошла в пятницу в одной из больниц нью-йоркского района Бронкс. Что касается стрелка, он мертв. Это сообщение принадлежит Джеймск О'Нил, главе городского полицейского управления. О случившемся он сообщил на пресс-конференции.







Текст сообщения О'Нила носит следующий характер: "Погибла одна женщина, также ранения получили еще шесть человек". Он обратил внимание на то, что все пострадавшие госпитализированы. К сожалению, пять из них серьезно ранены.





Федеральное бюро расследований (ФБР) считает, что эта стрельба в нью-йоркской больнице не имеет никакого отношения к терроризму.





Его текст сообщения носит следующий характер: - "В настоящее время связи с терроризмом не выявлено". Оно обнародовано в микроблоге в Twitter, нью-йоркское отделение ФБР.





В ведомстве обратили внимание на то, что расследованием случившегося занимается полицейское управление Нью-Йорка. Однако ФБР также заняты тем, что "отслеживает ситуацию".





Несколько слов о случившемся. Стрельба случилась в больнице "Бронкс-Лебанон", которая расположена в северной части Нью-Йорка, приблизительно в 14:55 по местному времени (21:55 мск). О'Нил сообщил, что стрелок покончил с собой. Рядом с его телом на 17-м этаже здания обнаружили убитую женщину. Ее имя не раскрывается. Так и не понятно связана ли она каким-то образом с нападавшим.

Текст:

Т. Сокот



