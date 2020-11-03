Представители Минэнерго о возможности падения нефтяных цен до $10









Сорокин говорит, что причины для столь резкого падения нефтяных котировок отсутствуют. Речь идет о тех причинах, которые сделали бы добычу нефти нерентабельной.





Чиновник считает, что Россия способна легко нарастить объемы добычи нефти если цена составляет в 40-50 долларов за баррель.





Обратим внимание что сейчас нефть марки Brent торгуется в пределах 37,95 долларов за баррель.





Текст: Т. Сокот



