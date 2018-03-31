Землетрясение, магнитуда которого составила 5,1, случилось в Японии

Землетрясение, магнитуда которого была 5,1, случилось в Центральной Японии.







Случившееся прокомментировали представители национального метеорологического управления страны, сообщив о том, что эпицентр землетрясения расположился в префектуре Ибараки. Что касается его очага, он залег на глубине 60 км.





Какая-либо информация о пострадавших или разрушениях в настоящий момент отсутствует.





Японские метеорология объявили угрозу цунами. Однако, спустя несколько минут, это предупреждение сняли.





В общей сложности подземные толчки были ощутимы сразу в шести префектурах центрального и северо-восточного регионов Японии. Это касалось префектуры Тиба, Фукусима, Ибараки и столичного региона.





Текст: Т. Сокот



