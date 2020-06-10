О том, что курильский вулкан Эбеко совершил два выброса пепла

В общем, наблюдать два выброса пепла на вулкане Эбеко на острове Парамушир. Шлейф протянулся на 5 км в юго-восточном направлении от исполина.



Чибисов говорит о том, что для местной авиации объявили оранжевый цветовой код опасности.

Что касается высоты вулкана Эбеко, то она составляет 1156 метров. Он расположился на острове Парамушир в пределах семи километрах на северо-запад от Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.

Текст: Т. Сокот



