Двоих пострадавших в результате ДТП в Югре уже выписаны из больницы

Двоих пострадавших в результате крупного ДТП с участием автобуса в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре) уже выписали из Окружной клинической больницы (ОКБ), еще троих перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Это сообщение пресс-службы ОКБ.







В СМИ о происшествии представлена следующая информация: - "Два взрослых пациента были выписаны в удовлетворительном состоянии, три ребенка были переведены из реанимации в отделение нейрохирургии. В больнице на лечении остаются 17 пациентов, пострадавших в автоаварии под Ханты-Мансийском".





До сих пор на искусственной вентиляции легких в отделении реанимации продолжают оставаться восемь детей и один взрослый. Они все сейчас в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.





В пресс-службе ОКБ по этому поводу сообщили следующее: - "по распоряжению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой для усиления медицинской помощи в Ханты-Мансийск прилетела бригада специалистов НИИ нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко из пяти человек и заместитель руководителя НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. С ночи специалисты проводят консультации, на которых обсуждается дальнейшая тактика лечения пациентов".

Напомним, что ранее сообщалось, что в воскресенье на 926-м км трассы Ханты-Мансийск – Тюмень между собой столкнулись грузовик, два легковых автомобиля и рейсовый автобус. Последний следовал из Ханты-Мансийска. В результате случившегося погибли 12 человек, из них 10 были детки.





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Т. Сокот



