Боевики ИГ взяли на себя ответственность за двойной теракт в Израиле и пообещали, что он не будет последним

Боевики ИДИЛ реализовали в Израиле два теракта за один день и пообещали еще больше крови на Святой Земле в будущем.



Оказалось, что двойной теракт 16 июня в Иерусалиме, вследствие которого погибла женщина-полицейский и несколько людей получили ранения, был делом рук боевиков международной террористической организации «Исламское государство». Группировка возложила на себя ответственность за эту кровавую акцию в израильской столице. Таким образом, впервые эта радикальная исламистская группировка произвела нападение на жителей Израиля. Более того, по информации организации SITE Intelligence Group, которая мониторит ресурсы боевиков в Интернете, экстремисты ИГ угрожают на своих сайтах, что нападение в Иерусалиме «не будет последним».

Напомним, 16 июня в столице Израиля, в старом городе, двое палестинцев открыли огонь по сотрудникам полиции и бойцам пограничной полиции, затем предприняли попытку зарезать их холодным оружием. Практически в то же время третий экстремист, вооруженный ножом, напал на женщину-полицейского у Дамасских ворот. Она была им убита. Всех троих террористов уничтожили израильские силовики.

В то время, как боевики ИГ берут на себя ответственности за двойное нападение на израильских правоохранителей, полиции никакой связи между нападавшими и какими-либо террористическими группировками не установила.

Текст: Е. Скобелева