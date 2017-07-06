Автокатастрофа в ЦАР: жертвами ДТП оказались 78 человек

В автокатастрофе, которая случилась на юге Центральноафриканской Республики (ЦАР), по меньшей мере погибли 78 человек. Дело в том, что грузовик, в кузове которого находились торговцы, ехавшие на рынок, перевернулся на дороге. Происшествие произошло в районе города Бамбари.



Изначально было сообщение, что погибли 77 человек.





Представители местной больницы проинформировали общественность о том, что в результате происшествия погибли 78 человек, еще 75 травмированы. У них травмы разной степени тяжести.





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Т. Сокот



