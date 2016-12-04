Свой первый свободный полет совершила новая модель космического корабля фирмы Virgin Galactic
04.12.2016 23:05 / Происшествия / Прочли: 89 человек
Пилоты сообщили, что качество полета было превосходным.
Американская компания Virgin Galactic уже успела провести первый планирующий полет новой модели своего суборбитального космического корабля VSS Unity для туристов. Это общение пресс-службы Virgin Galactic. Известно, что испытание проходило в Мохаве, штат Калифорния.
В СМИ представлено следующее заявление: - "VSS Unity сегодня впервые планировала, отделившись от (носителя) WhiteKnightTwo. Корабль и экипаж вернулись в целости и сохранности после успешного первого испытательного полета в режиме планирования".
Так, VSS Unity отделился от носителя. Это произошло приблизительно через час после взлета. Продолжительность его свободного полета - 10 минут. Дальше аппарат приземлился.
Полет прокомментировал генеральный директор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс. Он сообщил, что "по словам пилотов, качество полета было превосходным".
Известно, что на борту VSS Unity находились два пилота. Что касается WhiteKnightTwo, в нем находилось такое же число летчиков и бортинженер.
Напомним, что уже был первый пробный полет космического корабля. Он состоялся в сентябре. Во время его проведения от взлета и до посадки он был пристыкован к WhiteKnightTwo.
Несколько слов о модели Unity. Она была представлена в феврале текущего года и создавалась взамен образца, который разбился приблизительно полтора года назад. На внешний вид она практически не отличается от предыдущей модели, которая называется Enterprise. Та разбилась в пустыне Мохаве, юг Калифорнии, октябрь 2014 года в ходе выполнения испытательного полета.
Выводы специалистов заключаются в том, что изучив обстоятельства ЧП, выявлена одна из причин крушения – это ошибка пилота.
В результате катастрофы есть погибшие. Речь идет о гибели пилота. Что касается второго, тот оказался ранен. Напомним, что в апреле 2013 года свой дебютный пилотируемый полет над пустыней в Калифорнии, преодолев звуковой барьер, совершил аппарат Enterprise.
Представители Virgin Galactic заверили общественность, что после катастрофы были сделаны все необходимые выводы. Что касается новой модели, она оказалась существенно безопаснее предшественницы.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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