Скончался бывший глава Израиля Шимон Перес

Экс-президент Израиля Шимон Перес умер в больнице Тель-Авива в ночь на 28 сентября, около 3:40 по местному времени, в возрасте 93 лет.



27 сентября медики сообщили, что их высокого ранга пациент находится в критическом состоянии. Родные Шимона Переса, которых уведомили о резком ухудшении, успели с ним проститься.







Текст: Е. Скобелева