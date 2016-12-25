Самолет Malaysia Airlines экстренно приземлился в Лондоне

Самолет принадлежит компании Malaysia Airlines. Он совершил экстренную посадку в аэропорту Лондона по причине технических проблем, которые были связаны с одной из дверей. Это заявление авиаперевозчика.







Об инциденте известно, что он произошел в тот момент, когда Airbus A380, совершавший перелет из британской столицы в Куалу-Лумпур (Малайзия), находился в воздушном пространстве Германии.





Решение об экстренном приземлении прокомментировали в компании. Здесь заявили, что "в интересах безопасности пассажиров капитан принял решение вернуться в аэропорт вылета для экстренной посадки".





В работу включились технические специалисты. Они изучат состояние лайнера. Что касается пассажиров, им окажут все необходимое содействие. Так общественность заверили представители авиаперевозчика.









Текст: Т. Сокот



