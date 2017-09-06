Происшествие в Аризоне: разбился истребитель F16

Речь идет об истребителе F-16 ВВС США, который вчера потерпел крушение в штате Аризона. Информация этого характера принадлежит пресс-службе 162-й эскадрильи, дислоцированной на базе Национальной гвардии США, Аризона.







Пресс-служба обнародовала следующую информацию: "F-16 из 162-й эскадрильи, дислоцированной на военно-воздушной базе Национальной гвардии, разбился примерно в 32,2 км северо-западнее Сэффорда в Аризоне. Это произошло в 15:00 5 сентября 2017 года".





Что касается пилота, который управлял истребителем, он погиб.





Случившееся прокомментировал шериф местной полиции Оллред. Он сказал, что "могу лишь сказать, что произошло крушение, самолет похож на истребитель военно-воздушных сил".





Шериф подтвердил смерть пилота. Он проинформировал общественность о том, что другие пострадавшие в результате инцидента отсутствуют.





На базе сообщили следующее: - "спасательная операция идет своим чередом. Статус пилота неизвестен на данный момент".





Текст: Т. Сокот



