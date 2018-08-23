Инцидент в торговом центре Глазго: 40 человек отравились химикатами

Дело в том, что здесь случилась утечка некоего химического вещества. В результате пострадали приблизительно 40 человек.







Ситуацию прокомментировали очевидцы. Они говорят, что у многих внезапно начались приступы кашля.

Предварительная информация следующая: ЧП спровоцировано попаданием паров краски в вентиляцию.

Текст: Т. Сокот



