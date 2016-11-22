Амурчанин нашел банку с золотом и спрятал ее, за что получил условный срок

Как сообщает прокуратура региона, установлено, что в начале июля житель города Зея Сергей Клиновицкий в районе моста через реку Большая Эракингра нашел стеклянную банку с драгоценным металлом. Мужчина никому не рассказал об этом, а отнес банку домой.

Однако сотрудники областного управления ФСБ изобличили амурчанина, и он написал явку с повинной. «Счастливчика» обвинили в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов в крупном размере.

В ноябре суд приговорил Клиновицкого к 1,5 годам лишения свободы условно и такому же испытательному сроку. Найденное возле дороги золото было обращено в доход государства.

Текст: Е. Скобелева