Амурчанин нашел банку с золотом и спрятал ее, за что получил условный срок
46-летний мужчина Амурской области этим летом нашел на обочине дороги в Зейском районе банку со шлиховым золотом. Такой вид металла содержит 848 граммов чистого золота. По оценкам экспертов, стоимость «клада» превышает 2,4 млн рублей.
Как сообщает прокуратура региона, установлено, что в начале июля житель города Зея Сергей Клиновицкий в районе моста через реку Большая Эракингра нашел стеклянную банку с драгоценным металлом. Мужчина никому не рассказал об этом, а отнес банку домой.
Однако сотрудники областного
управления ФСБ изобличили амурчанина, и он написал явку с повинной. «Счастливчика»
обвинили в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов в крупном
размере.
В ноябре суд приговорил Клиновицкого к 1,5 годам лишения свободы условно и такому же испытательному сроку. Найденное возле дороги золото было обращено в доход государства.
Текст: Е. Скобелева