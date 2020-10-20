Яндекс планирует запустить новый сервис под названием Яндекс.Почта 360

Новый продукт будет представлять собой целый набор инструментов, объединенных вместе, чтобы сделать работу пользователя максимально комфортной.

Благодаря новой разработке, пользователи смогут выполнять сразу несколько задач, среди которых:

организация видеоконференций;

переписка;

работа с документами;

формирование заметок и так далее.

Главная особенность мультисервиса в том, что он объединил в себе уже существующие продукты Яндекса в одном месте. Теперь стало удобнее переключаться между каждым из них, что существенно экономит время. Хотите, хоть в заметки вносите комбинации покера, храните в облаке важные данные или планируйте ответственные даты в календаре.

Как пример, проведя через Яндекс.Телемост встречу с сотрудниками, всю озвученную информацию можно тут же записать в «Заметки», после чего оперативно отправить эти данные через почтовый сервис или воспользовавшись мессенджером от Яндекса.

По заявлению разработчиков, после того как все работы над Яндекс.Почта 360 будут закончены, пользователи смогут самостоятельно выбирать какие именно сервисы им нужны для постоянной работы. Тем самым можно будет сформировать свой список подходящих вариантов.

Интересен и факт того, что новая разработка станет доступна всем желающим совершенно бесплатно. Никаких ограничений на функционал не накладывается. При желании, те, кому мультисервис покажется интересной задумкой, могут оформить платную подписку, стоимость которой начинается от 79 рублей в месяц.

В платной версии доступны различные функции, вроде увеличенного дискового пространства в хранилище Яндекс.Диск и прочие преимущества.

Особенности использования нового сервиса от Яндекса

Кстати, те, у кого уже есть почтовый ящик на Яндексе, смогут воспользоваться расширенной версией функционала мультисервиса совершенно бесплатно. Для этих целей выделяется тестовый период сроком на три месяца.

Яндекс.Почта 360 может быть полезен не только обычным пользователям, но и организациям. Используя сервис, компания может легко создавать электронный ящик для массовой рассылки писем по всем своим сотрудникам. Наличие облачного хранилища и удобного онлайн-редактора текстовых документов – это лишь дополнительные плюсы. Причем перечисленные возможности являются только частью полного функционала сервиса.

Известно, что те организации, которые примут решение подключиться к Яндекс.Почта 360 вплоть до 28 октября 2020 года, смогут следующие 6 месяцев пользоваться сервисом совершенно бесплатно.

Пока, мультисервис находится на том этапе разработки, когда доступ к нему есть лишь у некоторых пользователей. Однако при желании, любой желающий может сам подключиться и оценить функционал прямо сейчас, для этого достаточно перейти по специальной ссылке.

Полный переход к новому функционалу Яндекс.Почты не является обязательной процедурой, в любой момент всегда можно откатить изменения обратно.