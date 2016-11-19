В Кракове повторно захоронили останки президентской четы Качиньских

Напомним, супруги Качиньские вместе с 94 пассажирами и членами экипажа погибли в авиакатастрофе, что произошла под Смоленском в 2010 году. Недавно польские власти решили снова подробно изучить обстоятельства данной трагедии, не веря в выводы предыдущего расследования.

Леха и Марию Качиньских снова похоронили в крипте в Королевском замке Вавель. После эксгумации саркофаг заменили на новый – из белого мрамора. На закрытой церемонии присутствовали брат погибшего президента Ярослав Качиньский, дочь супругов Марта, высокопоставленные чиновники.

После крушения расследование параллельно проводили две страны – Польша и Россия. Результаты показали, что катастрофа произошла из-за ошибки пилотов, допущенной в плохих метеорологических условиях. Однако нынешние власти Польши уверены, что вскрытие и другие экспертизы проводились с нарушениями. Поэтому, по их мнению, следует повторить расследование более тщательно.

Обследованием эксгумированных тел занималась международная группа экспертов. Взяв около сорок анализов и проб, они установили, что причиной смерти стали множественные повреждения внутренних органов, головы и костей. Также по решению прокуратуры вскоре должны провести эксгумацию еще 83 жертв Смоленской авиакатастрофы.

Текст: Е. Скобелева