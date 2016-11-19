В Кракове повторно захоронили останки президентской четы Качиньских
Останки погибшего президента Польша Леха Качиньского и его жены Марии были перезахоронены в пятницу, 18 ноября, в Кракове. Ранее эксперты провели эксгумацию тел для дополнительного расследования.
Напомним, супруги Качиньские вместе с 94 пассажирами и членами экипажа погибли в авиакатастрофе, что произошла под Смоленском в 2010 году. Недавно польские власти решили снова подробно изучить обстоятельства данной трагедии, не веря в выводы предыдущего расследования.
Леха и Марию Качиньских снова похоронили в крипте в
Королевском замке Вавель. После эксгумации саркофаг заменили на новый – из
белого мрамора. На закрытой церемонии присутствовали брат погибшего президента
Ярослав Качиньский, дочь супругов Марта, высокопоставленные чиновники.
После крушения расследование параллельно проводили две
страны – Польша и Россия. Результаты показали, что катастрофа произошла из-за
ошибки пилотов, допущенной в плохих метеорологических условиях. Однако нынешние
власти Польши уверены, что вскрытие и другие экспертизы проводились с
нарушениями. Поэтому, по их мнению, следует повторить расследование более
тщательно.
Обследованием эксгумированных тел занималась международная группа экспертов. Взяв около сорок анализов и проб, они установили, что причиной смерти стали множественные повреждения внутренних органов, головы и костей. Также по решению прокуратуры вскоре должны провести эксгумацию еще 83 жертв Смоленской авиакатастрофы.
Текст: Е. Скобелева