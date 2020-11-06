Представители МЧС о пожаре в Москве: горел бывший завод ЖБИ

К этому времени пожар удалось локализовать на площади 500 кв метров.

Представители столичного главка проинформировали общественность о том, что вечером в пятницу на Рязанском проспекте произошел пожар. Речь идет о возгорании на территории бывшего завода ЖБИ.

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