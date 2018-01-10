Йеменские мятежники-хуситы грозят заблокировать международные судоходные маршруты в Красном море

Йеменские мятежники-хуситы пригрозили, что заблокируют международные судоходные маршруты в Красном море. Это случится в том случае, если возглавляемая Саудовской Аравией коалиция не прекратит свои полеты авиации в районе портового города Ходейда, что находится на западе страны.



Это заявление принадлежит одному из лидеров йеменского повстанческого движения "Ансар Аллах" Салеху ас-Самад. Об его выразил на встрече с представителем генсекретаря ООН по Йемену Маином Шаримом.

Текст: Т. Сокот



