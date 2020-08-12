Выборы в Беларуси: полиция открыла огонь по протестующим в Бресте





Министерство внутренних дел заявило, что после третьей ночи протестов в Беларуси полиция открыла ответный огонь боевыми патронами, когда они подверглись нападению в юго-западном городе Бресте.

В министерстве заявили, что демонстранты с металлическими прутьями напали на офицеров и полицейских, открыв огонь в порядке самообороны.

Сообщалось также о столкновениях в Минске и других городах после бегства главного оппозиционера Светланы Тихановской.

Съемочная группа BBC подверглась нападению со стороны полиции, обвиненной в жестокости.

Протесты вспыхнули через несколько часов после того, как белорусский лидер Александр Лукашенко был объявлен победителем президентских выборов в воскресенье, которые были осуждены ЕС как «несвободные и справедливые».

По словам представителей избирательных комиссий, Лукашенко получил 80% голосов в воскресенье, но были широко распространены обвинения в фальсификации результатов голосования. Глава внешней политики ЕС Хосеп Боррелл сказал, что белорусы продемонстрировали «стремление к демократическим переменам» в ходе избирательной кампании.

Министр иностранных дел Швеции сообщил, что министры иностранных дел ЕС соберутся в пятницу, чтобы обсудить введение санкций в отношении Беларуси.

Президент Литвы Гинтанас Науседа заявил в среду, что Литва, Польша и Латвия готовы выступить посредником между белорусским правительством и оппозицией при условии, что белорусские власти прекратят насилие против протестующих, освободят задержанных демонстрантов и сформируют национальный совет с участием представителей гражданского общества.

«Если наша инициатива будет встречена отрицательно, конечно, другие средства останутся на столе - и это санкции, будь то на европейском или национальном уровне», - сказал президент Науседа в Вильнюсе.

Когда Тихановская пришла в избирательную комиссию, чтобы пожаловаться на результаты, которые дали ей всего 10% голосов, ее задержали на семь часов. К утру вторника она уехала из Беларуси в соседнюю Литву.

Боррелл обвинил власти в применении «непропорционального и неприемлемого насилия, в результате чего по крайней мере один человек погиб и много ранен».

Сообщалось, что веб-сайты, которые были заблокированы в Беларуси в течение нескольких дней, вернулись в среду утром в среду. Государственное телевидение мало рассказывало о протестах, и двое ведущих заявили о своей отставке.

Поступали многочисленные сообщения о насилии со стороны полиции. Один протестующий погиб, еще 200 получили ранения, некоторые серьезно, а еще тысячи задержаны.

Только во вторник вечером пресс-секретарь министерства внутренних дел Ольга Чемоданова сообщила, что во время беспорядков в Минске и других крупных городах были задержаны более 1000 человек и несколько сотрудников полиции и сил безопасности получили ранения.

В Бресте полиция стала мишенью «группы агрессивных граждан»; «Огнестрельное оружие использовалось для защиты жизни и здоровья сотрудников», - сказала она.

Жестокость репрессий потрясла наблюдателей. Однако официальная газета «Беларусь сегодня» сообщила, что были задержаны «координаторы» протеста, в том числе один житель Минска, который, как утверждается, организовал «массовые беспорядки» из номера гостиницы.

Протестующие собрались стихийно во вторник вечером у станции метро «Камменая горка» в центре Минска, которая быстро превратилась в арену новых столкновений.

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а затем двинулась через улицу, чтобы оттеснить демонстрантов.

Некоторые люди упали, пытаясь бежать, но были быстро подобраны другими, бежавшими за ними. Полиция загнала их во дворы многоквартирных домов, где многие пытались спрятаться.

Когда они догнали убегающих протестующих, полицейские окружили их и жестоко избили дубинками. Жители, смотревшие из окон, освистали и ругали офицеров, крича, чтобы они ушли.

Кто-то даже бросил деревянную лестницу в ОМОН, который избивал человека под их окном.

Ранее на команду BBC также напали люди в черном, которые оказались сотрудниками силовых структур.

«Уберите фотоаппарат», - кричали они, приближаясь к нам. Мы показали им нашу государственную аккредитацию, но один из офицеров сорвал карточку нашей коллеги с шеи, взял ее фотоаппарат и попытался сломать его.

Когда мы потребовали вернуть аккредитационный документ, один из них ударил дубинкой по нам и нашей оставшейся камере. К счастью, никто из команды серьезно не пострадал, и камера осталась нетронутой.

Несколько других журналистов в Минске также сообщили о преследовании и запугивании со стороны сил безопасности во вторник вечером.

Оппозиционный сайт сообщил, что журналисты были задержаны в городах Брест и Гродно, а также в столице.

У многих было сломано или конфисковано оборудование. Жертвами стали его репортер и оператор.

65-летний Лукашенко, который правит бывшей советской страной с 1994 года, назвал сторонников оппозиции "овцами", контролируемыми из-за границы. Позже он также утверждал, что большинство протестующих были безработными, сообщил Белта, и посоветовал им «по-дружески» найти работу.

Были сообщения о бастующих рабочих, но государственные СМИ заявили, что это фейковые новости.

Ведущий телекомпании «Беларусь 1» Сергей Козлович заявил о своей отставке, но не объяснил причин. Между тем, ведущая СТВ Таня Бородкина заявила, что стояла, потому что «больше не могла улыбаться в эфире». «Не бойтесь», - призвала она белорусов в Facebook. «Не лишайте наших детей их будущего!»

Толпа из более чем 100 человек собралась у тюрьмы в Минске в ожидании новостей о своих задержанных родственниках и друзьях.

Что случилось с оппозицией?

Бывшая учительница Светлана Тихановская, 37 лет, была домохозяйкой, пока не участвовала в гонке после того, как ее муж был арестован и заблокирован для регистрации для голосования.

Она была одной из трех женщин, объединивших свои ресурсы, чтобы возглавить оппозицию. Вероника Цепкало покинула Беларусь в день голосования, а Мария Колесникова остается в Беларуси.





По словам коллеги, Тихановскую сопровождали из страны власти в рамках сделки по освобождению ее руководителя кампании Марии Мороз, арестованной в пятницу вечером.





Текст: Т. Сокот



