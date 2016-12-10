Пролив Босфор закрывали для движения судов по причине поломки танкера

В результате, из-за аварии нефтеналивного танкера было принято решение приостановить движение судов через пролив Босфор.







В СМИ представлена информация о том, что у танкера под флагом Панамы отказало рулевое управление. Практически, он во время находился в центре пролива – это район Стамбула.





В ходе случившегося власти приняли решение перекрыть движение судов в сразу в обоих направлениях до окончания операции по отбуксировке судна.





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Т. Сокот



