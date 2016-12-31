Посол Греции в Бразилии оказался жертвой банального любовного треугольника





Напомним, обуглившееся тело 59-летнего мужчины обнаружили в Рио-де-Жанейро в салоне обгоревшей машины, взятой ранее Амиридисом на прокат. Позднее проведенная экспертиза подтвердила, что обнаруженный в автомобиле труп принадлежит именно пропавшему дипломату. Еще в минувший понедельник жена последнего, крайне обеспокоенная тем, что муж не выходит на связь, обратилась с заявлением об его исчезновении в полицию. Впоследствии оказалось, что благоверная погибшего непосредственно причастна к постигшей его незавидной участи.





По сведениям бразильских следователей, в соучастии в убийстве посла уже сознался некий Сержиу Гомес Морейра Филью, любовник госпожи Амиридис, а по совместительству сотрудник военной полиции Рио. Возможной причиной его жестокого поступка могла стать ссора с парнершей, после которой он сорвал злость на ее несчастном муже-рогоносце. Все детали совершения им преступления подозреваемый в ходе проводимых допросов пока не раскрыл. Но уже назвал своими сочастниками вдову дипломата и его кузена. Какую роь в этой жуткой истории сыграл двоюродный брат посла — пока неизвестно.





Примечательно, что любовнику супруги убитого дипломата, мягко говоря, женщины зрелой, всего 29 лет.





Текст: Е. Скобелева