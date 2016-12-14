Вы смотрели сериал для интеллектуалов “Менталист”, а три совета из него не желаете?



Но в действительности, следить за пульсом собеседника по жилке на шеи, отслеживать реакцию зрачков, изменением мимики и интонации голоса представляется не вполне реальным. Попробуйте смотря новые серии Дом 2 на https://dom24.tv/svejiye-serii/ сходу определить, кто из героев врет, а кто говорит правду. Однако, и в сериале “Менталист” прозвучали советы вполне применимые в реальности.

Совет первый: если не можешь уснуть (4 сезон 12 серия)

Как и многие другие приемы, направленные на самоуспокоение, этот связан с дыханием. Необходимо при вдохе считать про себя “раз”, при выдохе “два”. И следующий вдох – раз, выдох – два и так далее. Сосредоточиться необходимо только на счете и дыхании.

В отличие от аналогичных советов просто очистить сознание и избавиться от мыслей, здесь есть на чем сконцентрироваться, что облегчает задачу.

Совет второй: как избавиться от раздражения (4 сезон 16 серия)

Раздражение является симптомом внутреннего расстройства, бесконтрольного гнева. Необходимо закрыть глаза и представить свой гнев в виде красного облака внутри себя. Делаем вдох-выдох и при выдохе выпускаем красный дым из тела.

Интересно, что этот совет звучит не из уст главного героя, а из уст главы организации “Прозрение” Бреда Стайлса (и дает он его Грейс Ван Пел).

Совет третий: один из приемов, чтобы заслужить доверие (6 сезон 16 серия)

Если хочешь, чтобы кто-то тебе доверял не нужно давать что-то этому человеку, необходимо чтобы он дал что-то тебе. Что-то небольшое. Например, в указанной серии шеф Патрика Джейна Денис Эббот пролил на себя напиток в баре и попросил “объект” передать ему салфетку. Когда человек дает что-то другому человеку, он думает, что он что-то вложил в него (так работает наше подсознание).

Данная серия вообще заслуживает внимания: команда Джейна притворяется грабителями картин, чтобы заманить истинных грабителей. Очень интересно как Патрик распределил роли между своими коллегами, и в течении серии становится очевидно, что все персонажи идеально (хотя иногда и неожиданно) вжились в свои образы.

И под конец цитата от Патрика Джейна для всех представительниц прекрасного пола: Мило быть милым, но если хочешь чего-то добиться в жизни – умей быть стервой. Все дело в равновесии: инь и янь, ангел и демон. Немного черта в ангеле, немного ангела в черте.