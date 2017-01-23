В австралийском Брисбене на съемках клипа случайно застрелили актера

В местной полиции отметили, что молодой мужчина скончался в результате «производственного инцидента». По предварительной информации правоохранительных органов, на съемках клипа использовалось несколько единиц огнестрельного оружия. Пока точно не известно, холостыми или боевыми патронами оно было заряжено.



По факту гибели актера проводится расследование. Сообщение о смерти участника съемок подтвердили менеджеры группы «Bliss n Eso». По их словам, рэперов во время трагического случая в баре не было. Что именно произошло на съемочной площадке музыкального видео, должны установить полицейские.

Текст: Е. Скобелева