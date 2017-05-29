Происшествие у берегов Порт-Саида в Египте: затонуло рыболовецкое судно

Речь идет об египетском рыболовецком судне, которое затонуло в Средиземном море рядом с прибрежной зоной Порт-Саида. Эта шхуна практически сразу пошла ко дну, столкнувшись с другим судном.







На борту рыболовецкого траулера находились люди - не менее семи человек. Двоим, в том числе капитану, выплыть удалось самостоятельно. Их поднял экипаж проплывавшего рядом катера.





До сих пор пять человек числятся пропавшими без вести. В настоящий момент ведется поисково-спасательная операция.





Текст:

Т. Сокот



