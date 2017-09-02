Повышение диетического соотношения калия и натрия помогает уменьшить сердечно-сосудистые заболевания

Тем не менее, в новой разработке учеными из Университета Южной Калифорнии было обнаружено, что повышение диетического калия столь же важно для улучшения факторов риска сердечно-сосудистых и почек, как ограничение диетического натрия.



С результатами научного исследования можно ознакомиться в Американском журнале физиологии, эндокринологии и метаболизма.

Исследовательская группа рассмотрела более 70 исследований, связанных с диетическими подходами к регулированию высокого кровяного давления, и обнаружила, что взаимодействие натрия и калия является неотъемлемой частью поддержания здорового уровня артериального давления.

Соотношение натрия и калия, выделяемого в виде мочи, является показателем того, сколько этих минералов потребляется. Когда потребление диетического калия повышается, почки, состоящие из миллионов маленьких трубок, работающих вместе, смещают жидкость в область, расположенную ближе к концу труб, где калий выделяется в моче. Это уменьшает количество натрия и воды, которые повторно поглощаются в организме. Таким образом, высокий показатель калия сигнализирует организму о снижении количества натрия, которое сохраняется. Таким образом регулируются уровни обоих минералов в организме, что, в свою очередь, помогает снизить кровяное давление. Специалистами было обнаружено, что более высокое потребление и выделение калия замедляют прогрессирование заболевания почек и сердца.

Помимо анализа данных о соотношении натрий-калий и их связи с хроническим заболеванием, исследовательская группа изучила стратегии, направленные на информирование общественности о важности калия для контроля артериального давления и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Потребление калия и его изобилие – это хорошая стратегия для организма человека, так как наша физиология эволюционирована и оптимизирована для низкого потребления калия и низкого содержания натрия, что сегодня принято называть палеолитической диетой, считает исследовательская группа. Иными словами, человеческий организм лучше всего работает с балансом двух питательных веществ.





Текст: Т. Сокот



