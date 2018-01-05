ЧП в Сирии: разбился вертолет Ми-24

Речь идет о российском вертолете Ми-24, который на днях потерпел крушение по причине технической неисправности, выполняя перелет на аэродром Хама в Сирии. О случившемся общественность проинформировали представители Минобороны РФ.







Текст сообщения Минобороны РФ носит следующий характер: - "при совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь".





В Минобороны добавили следующую информацию: - "никакого огневого воздействия по Ми-24 не было".





Текст: Т. Сокот



