ЧП в Сирии: разбился вертолет Ми-24
05.01.2018 10:47 / Происшествия / Прочли: 209 человек
Причина – неисправность воздушного судна. Оба пилота погибли. "Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было", сообщили в Минобороны РФ.
Речь идет о российском вертолете Ми-24, который на днях потерпел крушение по причине технической неисправности, выполняя перелет на аэродром Хама в Сирии. О случившемся общественность проинформировали представители Минобороны РФ.
Текст сообщения Минобороны РФ носит следующий характер: - "при совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь".
В Минобороны добавили следующую информацию: - "никакого огневого воздействия по Ми-24 не было".
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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