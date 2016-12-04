В зоне КТО в Дагестане уничтожены пять боевиков

В зоне действия контртеррористической операции (КТО), поселок Талги, Дагестан, силовики в ходе столкновения убили пятерых боевиков. Это сообщение силовых структур республики.







В СМИ представлена следующая информация: - "ближе к вечеру в зоне КТО произошло несколько боестолкновений. По предварительным данным, убиты до пяти боевиков".





Поэтому основные мероприятия в зоне КТО приостановили до утра воскресенья, 4 декабря.

Об уничтоженных боевиках известно, что они входили в так называемую кадарскую бандгруппу.





В результате случившегося "был блокирован дом. Боевики укрылись в подвале. Вероятнее всего, когда спецназ проверит дом, количество убитых боевиков возрастет".





Несколько слов об режиме КТО. Он был введен в поселке Талги, Ленинский район Махачкалы в субботу в 11:00 мск с целью поиска боевиков и их пособников. На время действия режима в поселке действовительным остается ряд специальных мер и ограничений.





Текст:

Т. Сокот



