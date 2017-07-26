В Мурманск прибыл траулер, потерявший ход в Баренцевом море

Сегодня утром спасательное судно "Мурманрыба" доставило в порт Мурманска рыболовный траулер "Себекс". Напомним, что оно потеряло ход в Баренцевом море.







Известно, что на борту траулера было восемь человек. В настоящий момент их жизни и здоровью ничего не угрожает. Это сообщение принадлежит заместителю начальника по безопасности мореплавания и эксплуатации флота Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Сергею Синцову.





Кстати, "Себекс" приписан к порту Мурманска.





Синцов на днях сообщил следующее: -"Спасательное судно "Мурманрыба" приступило к буксировке траулера "Себекс", который потерял ход в Баренцевом море из-за возникших проблем с главным двигателем. Прибудет траулер в порт Мурманска в 04:00 мск. На борту траулера находятся восемь человек, угрозы их жизни никакой нет".





Сегодня, комментируя ситуацию, Синцов сообщил следующее: - "Траулер прибыл в порт Мурманска, где он приписан. Операция по его отбуксировке из Баренцева моря прошла успешно. Сейчас судно будет ремонтироваться. Траулер потерял ход в Баренцевом море из-за проблем с главным двигателем".





Ранее в СМИ была информация о том, что траулер потерял ход в Баренцевом море 23 июля, район промысла рыбы. Обратим внимание, что аварийный сигнал командир судна подал на второй день - 24 июля.





Текст: Т. Сокот







