Гвинет Пэлтроу стала автором опасной для здоровья книги

44-летняя актриса, несмотря на свой возраст и плотный график работы является одной из самых очаровательных женщин Голливуда. Во всевозможных интервью знаменитость охотно делится советами по уходу за своей внешностью. Свои рецепты красоты кинозвезда часто поверяет поклонникам на собственном сайте. Недавно Пэлтроу опубликовала книгу, где преподнесла советы, которые повергли ученых и покупателей в шок.

В своей книжке она рекомендует для очищения организма в течение недели пить только козье молоко. Советует питаться не прожаренной до конца пищей. А также звезда позабыла напомнить своим читателям о необходимости мыть руки перед приготовлением еды.

Кстати, на создание кулинарной книги Пэлтроу уговорил известный американский повар Марио Батали. Они совместно трудились над документальным фильмом “Испания снова в дороге”. Также в картине фигурируют журналист Марк Биттман и испанская актриса Клаудия Бассолс. Компания путешествует по Испании и в каждой области страны готовит традиционные блюда под руководством местных поваров.

Стоит напомнить, что это не первая кулинарная книга Гвинет. 10 лет назад в продаже появился сборник “Дочь своего отца: восхитительные, простые рецепты, воплощающие семью и единение”.

Текст: Е.Скобелева