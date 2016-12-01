Беременная Ирина Шейк блистала на показе белья Viktorias Sekret





Самые красивые модели мира в откровенных нарядах, усеянных не только декоративными блестками, но и настоящими диамантами, прошлись по подиуму величественного Grand Palais на Елисейских полях. И среди порочных и невинной чистоты «ангелов» Viktoria’s Sekret блистала наша соотечественница Ирина Шейк.





Именно появление на событии российской супермодели вызвало у фотожурналистов наибольший интерес, ведь недавно в прессу просочились слухи, что роскошная 30-летняя красотка ждет ребенка от 41-летнего голливудского актера Бредли Купера. И вот округлившийся животик манекенщицы, который не скрывали ни усыпанная пайетками накидка, ни шелковый длинный халат, завязанный на поясе, подтвердил: влюбленные Шейк и Купер ждут первенца.





Как тут же прикинули навскидку вездесущие папарацци, супермодель пребывает на четвертом месяце беременности. К слову, участие Ирины в показе скрывали до самого последнего момента.













Текст: Е. Скобелева

