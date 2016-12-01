Беременная Ирина Шейк блистала на показе белья Viktorias Sekret
01.12.2016 16:39 / Шоу-бизнес / Прочли: 117 человек
Кроме российской супермодели, на подиум в соблазнительных нарядах от всемырно известного бренда изысканного нижнего белья вышли самые красивые модели мира, а именно: Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Адриана Лима, Алессандра Амбросио и другие
В Париже, столице любви и моды, в эти часы проходит одно из важнейших событий фэшн-индустрии — модный показ коллекции ослепительно красивого женского нижнего белья торговой марки Viktoria’s Sekret, который ежегодно превращается в настоящее зрелищное феерическое шоу.
Самые красивые модели мира в откровенных нарядах, усеянных не только декоративными блестками, но и настоящими диамантами, прошлись по подиуму величественного Grand Palais на Елисейских полях. И среди порочных и невинной чистоты «ангелов» Viktoria’s Sekret блистала наша соотечественница Ирина Шейк.
Именно появление на событии российской супермодели вызвало у фотожурналистов наибольший интерес, ведь недавно в прессу просочились слухи, что роскошная 30-летняя красотка ждет ребенка от 41-летнего голливудского актера Бредли Купера. И вот округлившийся животик манекенщицы, который не скрывали ни усыпанная пайетками накидка, ни шелковый длинный халат, завязанный на поясе, подтвердил: влюбленные Шейк и Купер ждут первенца.
Как тут же прикинули навскидку вездесущие папарацци, супермодель пребывает на четвертом месяце беременности. К слову, участие Ирины в показе скрывали до самого последнего момента.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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